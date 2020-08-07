"Это неприятный разговор для тренера, который уходит. Особенно если уходит не сам. Мне кажется, от такого общения не комфортно ни одному, ни другому тренеру. Если попросит руководство или новый тренер, то, наверное, можно. Хотя, если честно, я этого не понимаю. И толку от таких разговоров мало", - сказал Шалимов.
Шалимов покинул "Ахмат" по окончании минувшего сезона. Грозненская команда под его руководством заняла 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Новыйм главным тренером "Ахмата" стал Андрей Талалаев, который до этого работал в "Крыльях Советов".
Источник: "Чемпионат"
Шалимов объяснил, почему тренеры не общаются с предшественниками
Экс-наставник "Ахмата" Игорь Шалимов считает, что от разговоров с предшественником нет толку.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!