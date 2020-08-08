Болельщики не задавали вопросы игрокам, а вместо этого свистели и ухали в адрес Кикнадзе.
"Ваша заслуга в том, что команда выступила хорошо? Вы можете ухать, кричать, имеете полное на это право. Но вы используете это для того, чтобы лишний раз дёргать меня. Перед вами команда сидит, пожалуйста, общайтесь с ней. Что вы не используете её? Чем вы меня хотите сегодня удивить? Я всё понимаю, знаю, чего вы хотите. Решение по гендиректору по уставу принимается на Совете директоров. Я не вижу объективных предпосылок, чтобы сейчас поднимался этот вопрос.
У вас в команде вопросы есть? К женской команде? К "Казанке"? К молодёжке? Если нет вопросов, давайте заканчивать. Я вашу позицию знаю, на них неоднократно отвечал", - сказал Кикнадзе.
Кикнадзе устроил перепалку с фанатами "Локомотива" на встрече с болельщиками
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе вступил в спор с болельщиками команды на встрече, которая проходит на "РЖД Арене".
Фото: Sportbox
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