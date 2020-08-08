Кикнадзе устроил перепалку с фанатами "Локомотива" на встрече с болельщиками



Генеральный директор " Локомотива " Василий Кикнадзе вступил в спор с болельщиками команды на встрече, которая проходит на "РЖД Арене".

Фото: Sportbox

Болельщики не задавали вопросы игрокам, а вместо этого свистели и ухали в адрес Кикнадзе.



"Ваша заслуга в том, что команда выступила хорошо? Вы можете ухать, кричать, имеете полное на это право. Но вы используете это для того, чтобы лишний раз дёргать меня. Перед вами команда сидит, пожалуйста, общайтесь с ней. Что вы не используете её? Чем вы меня хотите сегодня удивить? Я всё понимаю, знаю, чего вы хотите. Решение по гендиректору по уставу принимается на Совете директоров. Я не вижу объективных предпосылок, чтобы сейчас поднимался этот вопрос.



У вас в команде вопросы есть? К женской команде? К "Казанке"? К молодёжке? Если нет вопросов, давайте заканчивать. Я вашу позицию знаю, на них неоднократно отвечал", - сказал Кикнадзе.