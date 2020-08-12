Накануне "Рубин" на своём поле уступил "Локомотиву" со счётом 0:2. Матч запомнился неоднозначным решением арбитра Сергея Иванова, не назначившего пенальти в ворота "Локо".
На матче работала система VAR, но Иванов не стал смотреть повтор. Решение судьи вызвало недовольство главного тренера казанцев Леонида Слуцкого. Он в перерыве поспорил с судьёй и был удалён.
"Наша основная проблема – VAR. Он был придуман, чтобы помогать арбитру принимать правильные решения, а они, получается, придумали, как прикрыть ошибку коллег на поле. Возможно, прошло мало времени. Но мне кажется, что на все моменты в штрафной нужен VAR. Уровень арбитров судить не берусь, но надо начать открытое обсуждение этого вопроса", - цитирует Сайманова "Чемпионат".
Также функционер призвал РФС активнее комментировать работу судей. По словам гендиректора казанцев, ненормально, когда судьи отказываются комментировать свои решения.
Гендиректор "Рубина": основная проблема - VAR. Получается, его придумали, чтобы прикрыть ошибку
Генеральный директор "Рубина" Рустам Сайманов прокомментировал ошибки судейства в РПЛ.
Фото: BBC
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