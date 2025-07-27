"В истории "Спартака" больше великих имен и успехов, чем у "Зенита". Но на данный момент петербуржцы превосходят спартаковцев. В последние годы "Зенит" доминирует в российском чемпионате", - цитирует Рианчо "СЭ".
Рауль Рианчо исполнял обязанности главного тренера московского "Спартака" в 2018 году, ранее испанец работал в казанском "Рубине" и испанском "Леванте".
Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, московский "Спартак" расположился на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата. За последние шесть сезонов петербуржцы шесть раз становились чемпионами страны.
Экс-тренер "Спартака": "Зенит" превосходит красно-белых по популярности
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Фото: ФК "Зенит"