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Экс-тренер "Спартака": "Зенит" превосходит красно-белых по популярности

Бывший тренер красно-белых Рауль Рианчо рассказал, какой клуб является самым популярным в России.
Фото: ФК "Зенит"
"В истории "Спартака" больше великих имен и успехов, чем у "Зенита". Но на данный момент петербуржцы превосходят спартаковцев. В последние годы "Зенит" доминирует в российском чемпионате", - цитирует Рианчо "СЭ".

Рауль Рианчо исполнял обязанности главного тренера московского "Спартака" в 2018 году, ранее испанец работал в казанском "Рубине" и испанском "Леванте".

Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, московский "Спартак" расположился на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата. За последние шесть сезонов петербуржцы шесть раз становились чемпионами страны.

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