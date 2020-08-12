Леонид Калошин, отвечавший за проект, станет заместителем. На изменении судейской системы настаивал владелец "Спартака" Леонид Федун, который был крайне недоволен судейством в матче первого тура РПЛ с "Сочи" (2:2).
Как сообщает "Спорт-Экспресс", Федун настаивал на изменениях судейской системы. И именно об этом владелец "Спартака" говорил, когда заявил, что клуб добился перемен.
Источник: проект VAR в России возглавит иностранный специалист
В России работой VAR будет заниматься иностранный специалист, сообщают СМИ.
Фото: "Чемпионат"
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