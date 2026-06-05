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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
Буркина-ФасоНе начат

Уругвай - Испания. 27 июня 2026 03:00

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 Чемпионат мира-2026

Группа Н. 3 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Уругвай - Испания?


	



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