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Титов высказался о возможном уходе Угальде из "Спартака"

Экс-капитан "Спартака" Егор Титов высказался о будущем Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Титова, ему бы хотелось, чтобы Угальде остался в "Спартаке", потому что он умеет приносить результат.

- Мне бы хотелось, чтобы Угальде остался в "Спартаке" и приносил пользу, он умеет делать результат.

Не просто так он стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 17 голами. Угальде — игрок штрафной площади, одним касанием может решить исход матча, - цитирует Титова "Матч ТВ".

В минувшем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его рыночная стоимость, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро, контракт 24-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Угальде в летнее трансферное окно может перейти в испанскую "Севилью".

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