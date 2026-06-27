Титов высказался о возможном уходе Угальде из "Спартака"

- Мне бы хотелось, чтобы Угальде остался в "Спартаке" и приносил пользу, он умеет делать результат.
Не просто так он стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 17 голами. Угальде — игрок штрафной площади, одним касанием может решить исход матча, - цитирует Титова "Матч ТВ".
В минувшем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его рыночная стоимость, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро, контракт 24-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что Угальде в летнее трансферное окно может перейти в испанскую "Севилью".