В "Ахмате" ответили, заинтересован ли клуб в подписании двух футболистов "Спартака"

- Аренда Хлусевича закончилась и мы расстались. Что касается слухов про Самошникова, то мы его не рассматривали. Этих футболистов нет в наших шорт-листах, - цитирует Айдамирова "СЭ".
В зимнее трансферное окно Даниил Хлусевич перешел из московского "Спартака" в грозненский "Ахмат" на правах аренды. Защитник провел за команду Станислава Черчесова во всех турнирах восемь матчей и не отметился результативными действиями.
Илья Самошников перешел в столичный "Спартак" летом прошлого года и вышел на поле в составе красно-белых в семи матчах во всех турнирах. Защитник записал на свой счет 1+1 по системе "гол+пас".