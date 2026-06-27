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В "Ахмате" ответили, заинтересован ли клуб в подписании двух футболистов "Спартака"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров ответил, заинтересован ли клуб в подписании защитников "Спартака" Даниила Хлусевича и Ильи Самошникова.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Айдамирова, Самошникова и Хлусевича нет в шорт-листах "Ахмата".

- Аренда Хлусевича закончилась и мы расстались. Что касается слухов про Самошникова, то мы его не рассматривали. Этих футболистов нет в наших шорт-листах, - цитирует Айдамирова "СЭ".

В зимнее трансферное окно Даниил Хлусевич перешел из московского "Спартака" в грозненский "Ахмат" на правах аренды. Защитник провел за команду Станислава Черчесова во всех турнирах восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Илья Самошников перешел в столичный "Спартак" летом прошлого года и вышел на поле в составе красно-белых в семи матчах во всех турнирах. Защитник записал на свой счет 1+1 по системе "гол+пас".

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