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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Уругвай
2 - 2 2 2
Кабо-ВердеЗавершен
Новая Зеландия
1 - 3 1 3
ЕгипетЗавершен
Аргентина
1 - 0 1 0
Австрия2 тайм

Локомотив - Родина. 27 июня 2026 17:00

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