"В тройке должен быть". Титов поделился ожиданиями от "Спартака" в новом сезоне

- Раньше ставили задачу попасть в зону Лиги чемпионов, то есть занять первое или второе место. Считаю, в тройке "Спартак" должен быть, в идеале — чемпионом, - цитирует Титова "Матч ТВ".
По итогам сезона-2025/26 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отстав от "Локомотива", расположившегося на третьей строчке, на один балл.
Также команда Хуана Карседо завоевала Кубок России - в Суперфинале турнира красно-белые одержали победу над "Краснодаром" в серии послематчевых пенальти. "Спартак" сыграет с петербургским "Зенитом" в матче за Суперкубок России.