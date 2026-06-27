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"В тройке должен быть". Титов поделился ожиданиями от "Спартака" в новом сезоне

Экс-капитан "Спартака" Егор Титов рассказал о своих ожиданиях от красно-белых в следующем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Титова, он ожидает, что "Спартак" как минимум попадет в тройку призеров.

- Раньше ставили задачу попасть в зону Лиги чемпионов, то есть занять первое или второе место. Считаю, в тройке "Спартак" должен быть, в идеале — чемпионом, - цитирует Титова "Матч ТВ".

По итогам сезона-2025/26 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отстав от "Локомотива", расположившегося на третьей строчке, на один балл.

Также команда Хуана Карседо завоевала Кубок России - в Суперфинале турнира красно-белые одержали победу над "Краснодаром" в серии послематчевых пенальти. "Спартак" сыграет с петербургским "Зенитом" в матче за Суперкубок России.

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