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Экс-директор "Краснодара" оценил вероятность ухода Ленини в Европу после ЧМ-26

Бывший технический директор "Краснодара" Александр Толстиков поделился мнением по будущему Кевина Ленини.
Фото: Global Look Press
По словам Толстикова, "Краснодар" не продает футболистов после 1 июля, но Ленини могут отпустить при хорошем предложении.

- У "Краснодара" есть негласное правило — не продавать футболистов после 1 июля. Но если по Ленини придёт очень хорошее предложение — почему нет?
После такого сказочного для Кабо-Верде чемпионата мира оно вполне может поступить, - цитирует Толстикова "Чемпионат".

Сборная Кабо-Верде заняла второе место на групповом этапе, набрав три очка, и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/16 финала команде предстоит сыграть с Аргентиной, которая является действующим чемпионом мира. Встреча состоится 4 июля, в 01:00 по московскому времени.

Кевин Ленини на чемпионате мира провел три матча и отметился одним забитым мячом. Его контракт с краснодарцами рассчитан до лета 2027 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 5 миллионов евро.

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