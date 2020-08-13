Также португалец рассказал, что у него не было конфликта с Семиным.
"Смена тренера в концовке чемпионата, когда команда борется за второе место, была рискованным ходом. Но все завершилось хорошо.
Семин — отличный специалист, которого невозможно не уважать. Помню, было мнение, что у нас с ним конфликт. Все чушь. Я всегда уважал Семина", — цитирует Фернандеша Vseprosport.ru.
Напомним, что 14 мая "Локомотив" объявил об отставке Семина, клуб не стал продлевать контракт с главным тренером. Ему на смену пришёл серб Марко Николич. Всего под руководством Семина клуб выиграл 12 трофеев: 3 чемпионата России, 3 Суперкубка России и 6 Кубков России.
Фернандеш: Семин - отличный специалист, которого невозможно не уважать
Экс-полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш прокомментировал отставку главного тренера железнодорожников Юрия Семина.
Фото: РИА Новости
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