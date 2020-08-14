"Остон кондиции набирает, он переболел болезнью, поэтому какие-то кондиции потерял. Саша Кокорин, мы тоже надеемся, что к матчу с "Уфой" будет готов. Что касается новичков, то давайте потерпим, в тишине будем делать хороший трансфер", - цитирует Газизова Sport24.
Матч "Уфа" - "Спартак" пройдет 19 августа.
"Спартак" объявил о переходе Кокорина 2 августа. Контракт с футболистом рассчитан на три года. Форвард пока не дебютировал за красно-белых, пропустив матчи с "Сочи" (2:2) и с "Ахматом" (2:0).
Газизов: надеюсь, Кокорин будет готов к матчу с "Уфой"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов надеется, что форвард Александр Кокорин будет готов к матчу с "Уфой".
Фото: ФК "Спартак"
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