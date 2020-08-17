- Мы общаемся со многими клубами, которые проявляют интерес к нашему игроку. Но это не означает предпродажную подготовку, мы регулярно общаемся с рядом клубов, которые высказывают свой интерес. Будут интересные предложения, которые устроят и клуб, и игрока, тогда будем дальше разговаривать, - цитирует Мещерякова РИА Новости.
Миранчук в нынешнем сезоне провел 2 матча и забил 2 гола. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах РПЛ, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
Ранее была информация, что "Аталанта" видит в Миранчуке замену Йосипу Иличичу, который может покинуть клуб. Также, по данным СМИ, в услугах полузащитника заинтересован "Милан", который готов заплатить за игрока 10-15 миллионов евро.
Мещеряков: мы общаемся со многими клубами, которые проявляют интерес к Миранчуку
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о переговорах по трансферу полузащитника команды Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
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