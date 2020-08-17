Самедов выступал за "красно-белых" с 2002 по 2005 год, затем снова вернулся в московский клуб в 2017 году. В составе "Спартака" Александр стал чемпионом России в сезоне 2016/2017.
Самедов выложил фото с Джикией и Джано
Бывший футболист "Спартака" Александр Самедов в своём "инстаграме" поделился фотографией с экс-партнёрами по команде Георгием Джикией и Джано Ананидзе.
Самедов выступал за "красно-белых" с 2002 по 2005 год, затем снова вернулся в московский клуб в 2017 году. В составе "Спартака" Александр стал чемпионом России в сезоне 2016/2017.
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