- Он пока работает отдельно, потому что приехал в разобранном состоянии, но он пообещал, что к 25 августа приведёт себя в порядок, - цитирует Хацкевича пресс-служба "Ахмата".
Напомним, что в Волгограде Джано будет выступать под 10-м номером. Последним клубом 27-летнего грузинского хавбека был кипрский "Анортосис", ранее игрок выступал за "Спартак".
Сообщалось, что грузинский хавбек является самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Джано выступал за "Спартак" с 2009 по 2019 год. Также в России он играл за "Ростов" и "Крылья Советов".
Хацкевич: Джано приехал в разобранном состоянии
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич рассказал о состоянии новичка команды, полузащитника Джано Ананидзе.
Фото: ФК "Анортосис"
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