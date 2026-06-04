Экс-футболист "Краснодара": Сперцян уже устал от чемпионата России

- Эдик — уже сформировавшийся игрок. Другое дело, как сам футболист и его близкие видят момент ухода.
Может, в Саудовской Аравии Сперцяну предложат хороший контракт. Он уже устал от чемпионата России и хочет попробовать себя на другом уровне, - цитирует Деменко "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас звонил полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну и предлагал присоединиться к итальянскому клубу, однако южане не получили официального предложения. Также сообщалось, что саудовский "Аль-Ахли" готов приобрести Эдуарда Сперцяна в летнее трансферное окно и предлагает полузащитнику "Краснодара" контракт на три года с зарплатой в 10 миллионов евро в год.
В сезоне-2025/26 Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 14 забитых мячей и 18 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 25 миллионов евро.