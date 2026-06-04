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Президент РПЛ рассказал, состоится ли Летний Кубок в 2026 году

Президент РПЛ Александр Алаев ответил, состоится ли Летний Кубок в 2026 году.
Фото: РПЛ
По словам Алаева, Летний Кубок в 2026 году не состоится, но есть надежда, что турнир будет проведен в будущем.

- К сожалению, не получилось. Благодарен, что такой вариант был рассмотрен.

Сейчас чемпионат мира и всё внимание, в том числе финансовые ресурсы, сосредоточены на этом мероприятии. Надеюсь, в следующем году мы проведём Летний Кубок, - приводит слова Алаева Metaratings.

Ранее Александр Алаев заявлял, что летом 2026 года может состояться Летний Кубок, в котором примут участие клубы Российской Премьер-Лиги. Напомним, что ежегодно проводится товарищеский турнир - Зимний Кубок РПЛ во время зимней паузы.

По итогам сезона-2025/26 чемпионом России в седьмой раз за последние восемь лет стал петербургский "Зенит", серебряные медали завоевал "Краснодар", а бронзовые - московский "Локомотив".

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