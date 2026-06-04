Президент РПЛ рассказал, состоится ли Летний Кубок в 2026 году

- К сожалению, не получилось. Благодарен, что такой вариант был рассмотрен.
Сейчас чемпионат мира и всё внимание, в том числе финансовые ресурсы, сосредоточены на этом мероприятии. Надеюсь, в следующем году мы проведём Летний Кубок, - приводит слова Алаева Metaratings.
Ранее Александр Алаев заявлял, что летом 2026 года может состояться Летний Кубок, в котором примут участие клубы Российской Премьер-Лиги. Напомним, что ежегодно проводится товарищеский турнир - Зимний Кубок РПЛ во время зимней паузы.
По итогам сезона-2025/26 чемпионом России в седьмой раз за последние восемь лет стал петербургский "Зенит", серебряные медали завоевал "Краснодар", а бронзовые - московский "Локомотив".