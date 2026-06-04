"Не испугалась и вынесла российский триколор на поле". В Госдуме поблагодарили жену Сафонова

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев высказался о победе "ПСЖ" в Лиге чемпионов УЕФА.

Фото: социальные сети Марины Кондратюк

Хочется выразить отдельную благодарность супруге Матвея за то, что она не испугалась и вынесла российский триколор на поле, - приводит слова Свищева "Матч ТВ"

По словам Свищева, Сафонов показал себя бойцом в финале Лиги чемпионов. Также он поблагодарил жену Сафонова за то, что она вынесла российский триколор на поле.- Хочу поздравить Матвея. Матч был непростой, но наш вратарь показал себя настоящим бойцом, удача была на его стороне. Победа была одержана благодаря в том числе и Сафонову.В финале Лиги чемпионов УЕФА французский "ПСЖ" одержал победу над английским "Арсеналом" со счетом 1:1 (4:3 - пен.), встреча состоялась в Будапеште. Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за парижан, вышел на поле с первых минут и провел весь матч. В серии послематчевых пенальти лондонцы дважды пробили мимо створа ворот.После финального свистка супруга Матвея Сафонова Марина Кондратюк вынесла на футбольное поле российский триколор.