По информации источника, Станислав Агкацев, Даниил Денисов, Игорь Дивеев и Артем Карпукас покинули расположение сборной России после матча с Египтом.
Напомним, что сборная России на выезде уступила Египту в товарищеском матче со счетом 0:1, встреча проходила в Каире. Завтра, 5 июня, подопечные Валерия Карпина сыграют с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 числа национальная команда России сыграет с Тринидад и Тобаго в Калининграде.
Источник: "РБ Спорт".
Четыре футболиста покинули расположение сборной России - "РБ Спорт"
Четыре футболиста покинули расположение национальной команды России.
Фото: РФС