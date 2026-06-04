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Четыре футболиста покинули расположение сборной России - "РБ Спорт"

Четыре футболиста покинули расположение национальной команды России.
Фото: РФС
По информации источника, Станислав Агкацев, Даниил Денисов, Игорь Дивеев и Артем Карпукас покинули расположение сборной России после матча с Египтом.

Напомним, что сборная России на выезде уступила Египту в товарищеском матче со счетом 0:1, встреча проходила в Каире. Завтра, 5 июня, подопечные Валерия Карпина сыграют с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 числа национальная команда России сыграет с Тринидад и Тобаго в Калининграде.

Источник: "РБ Спорт".

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