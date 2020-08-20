Ранее сообщалось, что подмосковный клуб хочет арендовать нападающего.
"Илья может уйти в аренду в "Химки"? Нет, я такую информацию не знаю. До конца сезона мы не рассматриваем никакую аренду. Это исключено. Я не знаю, доверяет ли Гончаренко ему или нет, но аренду мы пока не рассматриваем", - цитирует агента Sport24.
Форвард перешёл в ЦСКА в январе 2020 года. Ранее он выступал за брестское "Динамо".
Агент Шкурина опроверг слухи о переходе игрока в "Химки"
Агент Валерий Исаев, представляющий интересы белорусского форварда Ильи Шкурина, прокомментировал слухи о переходе клиента в "Химки".
Фото: ПФК ЦСКА
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