"Планируем приобрести новичков в каждую линию, кроме вратарской. Что касается того, кто покинет команду, то это может быть любой футболист "Уфы", если будет достойный оффер", - цитирует Шайбекова Sport24.
Напомним, что ранее "Уфа" объявила о переходе из "Рубина" защитника Олега Данченко на правах аренды. В текущем сезоне чемпионата России после 3-х туров команда из Башкортостана занимает 9 место, имея в своём активе 4 очка. Следующий матч уфимцы проведут дома 23 августа против "Ростова". Игра начнётся в 16:30 по Москве на стадионе "Нефтяник".
Гендиректор "Уфы": планируем приобрести новичков в каждую линию, кроме вратарской
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков рассказал о целях клуба в оставшееся время до закрытия трансферного окна.
Фото: ФК "Уфа"
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