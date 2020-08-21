Гендиректор "Уфы": планируем приобрести новичков в каждую линию, кроме вратарской

Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков рассказал о целях клуба в оставшееся время до закрытия трансферного окна.

Фото: ФК "Уфа"