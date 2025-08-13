«Сделка готова. Футболист прилетит в Москву в пятницу», — заявили в агентстве «СЭ».
Жоау Виктор выступает за «Васко да Гама» с января 2024 года, перейдя из Бенфики за 8 миллионов евро. С тех пор он провел 75 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. Контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
В агентстве подтвердили переход бразильского защитника в ЦСКА
Представители агентства Talents Sports, которое ведёт дела защитника «Васко да Гама» Жоао Виктора, сообщили «СЭ», что трансфер игрока в московский ЦСКА завершён.
Фото: IMAGO