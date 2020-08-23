"Информация о возможном уходе Смолова далека от действительности. У меня нет обстоятельств, чтобы думать по-другому, Федор будет играть в "Локомотиве", - сказал Кикнадзе.
Ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны клубов Турции и Испании.
В текущем сезоне РПЛ 30-летний Смолов в составе "Локомотива" провел 4 матча и забил 1 мяч.
Источник: "Чемпионат"
Кикнадзе: Смолов будет играть в "Локомотиве"
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Федора Смолова.
Фото: ФК "Локомотив"
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