"Расстроился, что не вызывали в сборную России. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем Черчесовым, и с Артёмом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Всё произошло в игре, всё остаётся на поле", - сказал Соболев.
В текущем сезоне РПЛ Соболев в составе "Спартака" провел 5 матчей и забил 2 мяча. Сегодня красно-белые на выезде обыграли "Ротор" со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Бакаев.
Источник: "Чемпионат"
Соболев заявил, что в ближайшее время пообщается с Черчесовым и Дзюбой
Нападающий "Спартака" Александр Соболев прокомментировал конфликтную ситуацию с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Спартак"
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