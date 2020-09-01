"Читаю и улыбаюсь! Пора бы уже привыкнуть, но все равно – каждый раз как в первый класс.
"Не читайте советских газет", как говорят классики", - написал Глушаков в сторис инстаграма.
Напомним, что на данный момент 33-летний футболист находится без клуба. Ранее появилась информация, что "Локомотив" отказался подписывать контракт с Глушаковым.
В чемпионате России хавбек выступал за "Локомотив", "Спартак" и "Ахмат". За всю карьеру в высшем российском дивизионе Глушаков провёл 313 матчей.
"Не читайте советских газет". Глушаков отреагировал на информацию о переговорах с "Химками"
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отреагировал на информацию о том, что он не перешел в "Химки" из-за высоких финансовых требований.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!