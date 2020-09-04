В СМИ ранее сообщалось, что в услугах футболиста сборной Колумбии заинтересован английский "Брайтон".
"Не верьте слухам, я счастлив в "Зените" и в Санкт-Петербурге. Я полностью сконцентрирован на том, чтобы завоевать еще больше трофеев и отлично выступить в Лиге чемпионов с этим клубом", - цитирует Барриоса ТАСС.
Барриос перешел в "Зенит" зимой 2019 года из аргентинского клуба "Бока Хуниорс". Сумма трансфера составила 15 млн евро. В своем первом сезоне за петербургский клуб Барриос принял участие в 26 матчах и забил 1 гол.
"Зенит" после 6 туров занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Барриос: не верьте слухам, я счастлив в "Зените" и в Санкт-Петербурге
Полузащитник Вильмар Барриос опроверг информацию о том, что он хочет покинуть "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
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