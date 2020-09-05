— Я не хотел уходить. Почему ушел? Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что надо заняться большим серьезным делом, региональной политикой, отраслью строительства. Во-первых, ты не всегда можешь делать то, что ты любишь, а то, что ты умеешь, — рассказал Мутко в программе "Инсайдеры".
В июле 2015 года Мутко стал президент РФС. В 2016 61-летний функционер был переизбран, а в конце 2017 года покинул свой пост. Под
Мутко объяснил причину ухода из футбола
Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал, по какой причине покинул футбол.
Фото: РБК
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