Футболист, находясь в расположении молодёжной сборной России, получил повреждение мыщцы правого бедра.
Как сообщает источник, эта травма не позволит ему принять участие в матче 7-го тура чемпионата России со "Спартаком", который состоится 13 сентября на домашнем стадионе армейцев.
В нынешнем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Дивеев провёл все шесть матчей, отдал голевую передачу и заработал две желтые карточки.
Источник: телеграм-канал "Экспорт".
Дивеев не сыграет со "Спартаком"
Фото: ПФК ЦСКА
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