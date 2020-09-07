Источник: в РФС недовольны "ВТБ Ареной". Два ближайших домашних матча сборной могут пройти на другом стадионе

РФС рассматривает возможность смены стадиона, на котором сборная России проведет два ближайших домашних матча Лиги Наций.
Фото: ФК "Динамо"
Предполагалось, что предстоящие две домашних игры Лиги Наций с пройдут на "ВТБ Арене", на которой россияне сыграли с Сербией (3:1).

Однако в РФС остались недовольны качеством услуг в арене. Например, плохая логистика, которая не позволила двум командам заехать одновременно, отсутствие техники в пресс-центре, проблема в сообщении с службой безопасности и реклама сторонних спонсоров.

Сообщается, что аренда стадиона "Динамо" сопоставима с "Лужниками", поэтому в РФС могут решить провести следующие домашние матчи сборной в ближайшем регионе или в Химках, если к этим дням не разрешат игры с болельщиками.

Источник: телеграм-канал "Мутко-Против".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ВТБ Арена РФС Сборная России Лига Наций
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Шунин: не всё прошло гладко, но главное - результат
Дзаньоло получил второй разрыв крестообразной связки за год
"Работать только так". Глушаков тренируется с Шишкиным
"Манчестер Юнайтед" показал необычную новую резервную форму
Источник: "Болонья" интересуется Понсе 2
Дюпин объяснил, почему у Еремёнко самые тяжелые удары в чемпионате России
Игбун: хотел бы научиться извлекать максимальную пользу из всего в жизни
Куман хочет, чтобы Месси выполнял меньше оборонительной работы 2
Известны даты начала Молодёжного первенства и Юношеской футбольной лиги
Облак — об интересе "Челси": я живу одним днем и не заглядываю в будущее
Почему матч молодежки с поляками – пока что главная игра сезона
Депай — о трансфере в "Барселону": знаю об интересе от них
Штоффельхаус: у "Локомотива" практически не было манёвра для повышения стоимости трансфера Миранчука 2
Защитник сборной Бельгии заболел коронавирусом в расположении команды
Источник: в РФС недовольны "ВТБ Ареной". Два ближайших домашних матча сборной могут пройти на другом стадионе
Бэкхем использовал в истории инстаграма стикер "СКА-Хабаровска" (фото)
Дивеев не сыграет со "Спартаком" 8
Источник: "Аталанта" может приобрести Влашича
Штоффельсхаус объяснил, почему в своё время "Локомотива" не подписал Гуса Тиля
Ван Дейк объяснил причину поражения от Италии
"Затеряться среди множества брендов не входило в наши планы". Букмекер — о расторжении контракта с ЦСКА 10
Аджоев рассказал, сколько "Арсенал" заработал на продаже Лесового в "Динамо" 3
Аршавин: работать стал больше, а денег меньше — по сравнению с футболом 7
Уткин — о Кузяеве в Европе: пока эта потенциальная сделка заслуживает названия "Тающий Пломбир" 1
«Запоминается последняя фраза». Почему матч Венгрия – Россия воспринят негативно? 9
"Арсенал" отправил в аренду Ламека Банду
Италия на выезде обыграла сборную Нидерландов
Норвегия разгромила Северную Ирландию, Польша на выезде победила Боснию и Герцеговины
Куарежма вернулся в Португалию
Килин: хотим получить то, что заработали в "Тамбове"
Все новости