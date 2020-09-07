Предполагалось, что предстоящие две домашних игры Лиги Наций с пройдут на "ВТБ Арене", на которой россияне сыграли с Сербией (3:1).
Однако в РФС остались недовольны качеством услуг в арене. Например, плохая логистика, которая не позволила двум командам заехать одновременно, отсутствие техники в пресс-центре, проблема в сообщении с службой безопасности и реклама сторонних спонсоров.
Сообщается, что аренда стадиона "Динамо" сопоставима с "Лужниками", поэтому в РФС могут решить провести следующие домашние матчи сборной в ближайшем регионе или в Химках, если к этим дням не разрешат игры с болельщиками.
Источник: телеграм-канал "Мутко-Против".
Источник: в РФС недовольны "ВТБ Ареной". Два ближайших домашних матча сборной могут пройти на другом стадионе
РФС рассматривает возможность смены стадиона, на котором сборная России проведет два ближайших домашних матча Лиги Наций.
Фото: ФК "Динамо"
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