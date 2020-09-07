— Не знаю, сколько клуб изначально хотел выручить. Но учитывая, что через год Алексей мог покинуть команду свободным агентом, пространства для маневра практически не оставалось, — рассказал Штоффельхаус в интервью "СЭ".
Также Штоффельхаус считает Миранчука "суперфутболистом", который должен пробиться в основой состав "Аталанты".
Напомним, 24-летний Миранчук стал игроком "Аталанты" в конце августа. Клуб из Бергамо заплатил за футболиста 14,5 млн евро, однако дебютировать за новый клуб Алексей сможет не сразу. Из-за восстановления от травмы Миранчук пропустит ещё около месяца.
Штоффельхаус: у "Локомотива" практически не было манёвра для повышения стоимости трансфера Миранчука
Бывший спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус считает, что у клуба не было возможности выручить за переход полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанту" больше.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!