- Жиго играет в паре с Джикией в центре защиты. И какое место они в прошлом сезоне заняли? А за что отвечают два центральных защитника? За оборону своих ворот. Что же у них такая дырявая оборона? И вы Жиго хотите натурализовать для сборной России?
Жиго - авантюрист, что свойственно французам. Он здорово действует в подыгрыше, забивает головой - здесь молодец. Но его основное амплуа - защитник. И Джикия такие же ошибки допускает, оба с ошибками играют. Так что это не та кандидатура, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Комментатор также заявил, что натурализовал бы для сборной России форварда Вагнера Лава, а также Халка, Витселя или Кришито, но не Жиго. По словам Орлова, игра Самуэля не является стабильной и сильной.
Сообщалось, что Самуэль Жиго может перейти в "Лион". По сведениям французских СМИ, в руководстве клуба одобрили кандидатуру 26-летнего футболиста, хоть и рассматривают на эту позицию нескольких игроков. Однако сообщается, что трансфер может случиться лишь в том случае, если клуб расстанется с одним из игроков обороны.
В текущем сезоне РПЛ Жиго сыграл в шести матчах, забил гол и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 9 млн евро.
«Спартак» и Самюэль Жиго: отпускать нельзя удерживать?
Орлов: что же у "Спартака" такая дырявая оборона? И вы Жиго хотите натурализовать для сборной России?
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре защитника "Спартака" Самуэля Жиго.
Фото: ФК "Спартак"
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