Орлов: что же у "Спартака" такая дырявая оборона? И вы Жиго хотите натурализовать для сборной России?

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре защитника "Спартака" Самуэля Жиго.
Фото: ФК "Спартак"
- Жиго играет в паре с Джикией в центре защиты. И какое место они в прошлом сезоне заняли? А за что отвечают два центральных защитника? За оборону своих ворот. Что же у них такая дырявая оборона? И вы Жиго хотите натурализовать для сборной России?

Жиго - авантюрист, что свойственно французам. Он здорово действует в подыгрыше, забивает головой - здесь молодец. Но его основное амплуа - защитник. И Джикия такие же ошибки допускает, оба с ошибками играют. Так что это не та кандидатура, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Комментатор также заявил, что натурализовал бы для сборной России форварда Вагнера Лава, а также Халка, Витселя или Кришито, но не Жиго. По словам Орлова, игра Самуэля не является стабильной и сильной.

Сообщалось, что Самуэль Жиго может перейти в "Лион". По сведениям французских СМИ, в руководстве клуба одобрили кандидатуру 26-летнего футболиста, хоть и рассматривают на эту позицию нескольких игроков. Однако сообщается, что трансфер может случиться лишь в том случае, если клуб расстанется с одним из игроков обороны.

В текущем сезоне РПЛ Жиго сыграл в шести матчах, забил гол и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 9 млн евро.

«Спартак» и Самюэль Жиго: отпускать нельзя удерживать?

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Теги: Орлов Жиго Спартак Сборная России
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