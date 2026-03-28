Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
15:00
ЧелябинскНе начат
Черноморец
16:30
РоторНе начат
Арсенал Тула
17:00
СоколНе начат
Родина
19:00
УралНе начат

Мартынович рассказал, следит ли он за чемпионской гонкой в РПЛ

Защитник "Кайрата" Александр Мартынович рассказал, следит ли он за чемпионской гонкой в чемпионате России.
Фото: Global Look Press
По словам Мартыновича, он смотрит матчи, если есть время.

- Следите ли за чемпионской гонкой в РПЛ?
- Конечно. Если у нас не тур и есть время — постоянно что-то смотрю, - приводит слова Мартыновича "Чемпионат".

Александр Мартынович с 2024 года является игроком казахстанского "Кайрата". Ранее защитник выступал за казанский "Рубин", екатеринбургский "Урал", "Краснодар" и минское "Динамо". В составе южан Мартынович трижды становился бронзовым призером чемпионата России и доходил до финала Кубка страны. В "Кайрате" защитник дважды становился чемпионом Казахстана и завоевывал Суперкубок страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится