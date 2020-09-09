Тогда игроки основной команды "Ростова" были самоизолированы из-за вспышки коронавируса в команде, а играть против "Сочи", который отказался переносить игру, пришлось молодёжной команде ростовчан.
— Матч с "Ростовом" был эмоционально опустошающим. И нас все бросили. Был ряд экспертов, кто нас поддерживал. Но их были единицы. Понадобилось время, чтобы команда пришла в себя, — рассказал Федотов в эфире "Матч ТВ".
Прошлый сезон "Ростов" завершил на пятой строчке с 45 очками. "Сочи" финишировал 12-м с 33 очками.
Федотов: "Сочи" все бросили после игры с "Ростовом"
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов вспомнил состояние команды после победы над "Ростовом" (10:1) в прошлом сезоне.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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