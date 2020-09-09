Федотов: "Сочи" все бросили после игры с "Ростовом"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов вспомнил состояние команды после победы над "Ростовом" (10:1) в прошлом сезоне.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков