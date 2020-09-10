"Нет, "Спартак" не интересуется Кузяевым. Слухи я не комментирую", - сказал Газизов.
Ранее сообщалось, что "Спартак" предложил контракт 27-летнему Кузяеву. Позже появилась информация, что хавбек ведет переговоры с "Алавесом".
Источник: РИА Новости
Газизов отреагировал на информацию об интересе к Кузяеву
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику Далеру Кузяеву.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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