Начало сезона РПЛ футболист пропустил из-за травмы. Сообщается, что у представителей игрока были предметные переговоры с одной из команд премьер-лиги, но с решением торопиться не стали, потому что было не ясно, в какие сроки Роман восстановится. Сейчас по Тугареву есть еще одно предложение из РПЛ.
Тугарев является воспитанником "Локомотива". В минувшем сезоне чемпионата России 22-летний хавбек принял участие в 5 матчах.
Источник: телеграм-канал Александра Маньякова
Клубы РПЛ проявляют интерес к полузащитнику "Локомотива" Тугареву
Полузащитник "Локомотива" Роман Тугарев может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Локомотив"
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