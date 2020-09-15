Сообщается, что россиянин получает 600 тыс. евро в год.
Ранее в греческих СМИ сообщалось, что в переходе россиянина заинтересован лично главный тренер АЕКа Массимо Каррера, который возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год.
Бакаев является воспитанником красно-белых. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний хавбек принял участие в 7 матчах, забил 1 гол с пенальти и отдал 3 голевые передачи.
Источник: Metaratings
АЕК отказался от аренды Бакаева из-за большой зарплаты игрока
Греческий АЕК отказался от аренды полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева из-за высокого уровня зарплаты футболиста.
Фото: ФК "Спартак"
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