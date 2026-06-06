Экс-президент "Спартака" отреагировал на ситуацию с российским флагом на "Ролан Гаррос"

Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию, произошедшую после финала "Ролан Гаррос", где российские болельщики столкнулись с требованием убрать национальный флаг с трибун.
Фото: Getty Images
По словам экс-президента "Спартака", подобные решения выглядят странно и вызывают недоумение. Червиченко предложил отвечать зеркальными мерами.

- В дурдоме каждый сам себе и доктор, и пациент, мы не можем влиять конкретно на этот дурдом. Я бы предложил принять ответные меры, когда у нас будут турниры, чтобы людей не пускали с французскими флагами, - приводит слова Червиченко "Матч ТВ".

Напомним, после победы Мирры Андреевой на "Ролан Гаррос" два зрителя развернули российский флаг на трибунах. Однако вскоре стюарды попросили их убрать флаг.

Последний раз представительница России выигрывала турнир "Ролан Гаррос" ещё в 2014 году, когда чемпионкой стала Мария Шарапова.

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