"ПСЖ" начал переговоры о новом контракте с футболистом - источник

Вингер "ПСЖ" Брэдли Баркола ведёт переговоры с клубом о новом контракте.



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Как пишет RMC Sport, стороны обсуждают продление сотрудничества, несмотря на действующее соглашение, рассчитанное до лета 2028 года. По информации источника, развитием ситуации внимательно интересуются ведущие европейские клубы.



Потенциальные претенденты готовы включиться в борьбу за французского футболиста, если переговорный процесс между игроком и парижанами зайдёт в тупик.



В минувшем сезоне 23-летний вингер провёл 49 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 13 голов и семь ассистов на партнёров.