— Официально пока ее не закончил. Футбол — это бизнес во многом. А на мне сейчас заработать тяжело. Интересовались "Нижний Новгород" и "Торпедо", это правда. Ещё пара клубов, но ФНЛ, если честно, не рассматриваю, — цитирует футболиста "Матч ТВ".
Погребняк также не понимает формулировку об официальном завершении карьеры. В пример он привёл Романа Павлюченко, который играет за "Знамя" в ПФЛ, и спросил: можно ли считать, что он завершил карьеру?
Последним клубом 36-летнего Погребняка был "Урал", за который нападающий играл два года, провёл 33 матча, забил восемь голов и отдал три голевые передачи.
Погребняк: официально карьеру не закончил, были предложения от клубов ФНЛ, но эту лигу я не рассматриваю
Российский нападающий Павел Погребняк высказался о возможном продолжении карьеры.
Фото: ФК "Урал"
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