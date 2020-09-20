"У Эджуке нет травмы - просто судорога. Сводило мышцы, поэтому и заменили его", - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер".
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Эджуке в составе ЦСКА провел 3 матча и забил 1 мяч.
Гончаренко заявил, что у Эджуке нет травмы
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал замену нападающего Чидера Эджуке в матче 8-го тура РПЛ с "Уфой" (1:0).
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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