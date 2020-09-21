Ефремов отбывает наказание в СИЗО "Водник". Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы за аварию, в которой погиб человек.
Журналист Артём Локалов спросил у Ефремова, была ли возможность у того посмотреть матч ЦСКА — "Спартак" (3:1). Как известно, актёр давний поклонник "красно-белых".
— Весь матч не видел - нет "Матч Премьера" на телевизоре, который есть. Смотрел "После футбола" с Черданцевым. Грустно, что так сыграли, да еще с "конями".
Надеюсь, "Спартак" хотя бы поборется с "газом", — рассказал Ефремов.
"Надеюсь, "Спартак" хотя бы поборется с "газом". Ефремов ответил на письмо из СИЗО
Российский актёр Михаил Ефремов ответил на письмо журналиста в СИЗО.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!