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Смородская оценила победу "Зенита" в Краснодаре

Ольга Смородская считает закономерной победу "Зенита" над "Краснодаром" в десятом туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению Смородской, "Краснодар" прибавил только после перерыва, тогда как "Зенит" большую часть игры действовал быстрее и увереннее.

- Игра получилась очень активная. Мне матч понравился. "Зенит" выглядел очень подготовленным к этой встрече, смог сделать счёт 3:0. Но потом, видимо, расслабились и получили два мяча.

Победа "Зенита" закономерна: они хорошо играли. "Краснодар" же проснулся только во втором тайме, - приводит слова Смородской "Матч ТВ".

После десяти туров "Зенит" набрал 21 очко и вышел на первое место в РПЛ, опередив "Краснодар" по дополнительным показателям. Для команды Мурада Мусаева это поражение стало первым в нынешнем чемпионате.

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