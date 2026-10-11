Смородская оценила победу "Зенита" в Краснодаре

- Игра получилась очень активная. Мне матч понравился. "Зенит" выглядел очень подготовленным к этой встрече, смог сделать счёт 3:0. Но потом, видимо, расслабились и получили два мяча.
Победа "Зенита" закономерна: они хорошо играли. "Краснодар" же проснулся только во втором тайме, - приводит слова Смородской "Матч ТВ".
После десяти туров "Зенит" набрал 21 очко и вышел на первое место в РПЛ, опередив "Краснодар" по дополнительным показателям. Для команды Мурада Мусаева это поражение стало первым в нынешнем чемпионате.