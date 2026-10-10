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Кордоба резко высказался о судействе в матче с "Зенитом"

Форвард "Краснодара" Джон Кордоба высказался после матча 10-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"
- Хочется поблагодарить болельщиков. Этот стадион очень достойный, чтобы здесь играть в футбол. Не получилось добиться нужного результата. Но благодарим болельщиков.

- Почему счёт стал 0:3 в пользу "Зенита"?

- В первом тайме мы не сыграли хорошо. Во втором тайме у нас получалось до удаления. Мы знали, что будет сложный матч. Играли против 14 человек.

- Международная пауза сильно повлияла?

- Мы провели хорошую работу, выполнили то, что нужно было сделать. Мы привыкли ко всему этому. Сегодня не вышло. Нужно идти дальше. Впереди нас ждут хорошие матчи.

- Были слухи, что игру могут отменить. В команде что-то слышали об этом?

- Даже не знал об этом. Такие манипуляции постоянно делаются в сторону "Краснодара". Мне всё равно на эти вещи. Уже два года подряд признаюсь лучшим игроком этой страны и я становился здесь чемпионом. Поэтому люди могут говорить всё что угодно.

- Давайте вспомним гол. Почему именно в том эпизоде получилось продавить и забить?

- Тут нет ничего удивительного. Любой игрок в нашей команде может забить или отдать передачу. К сожалению, не удалось добиться того, чего хотели. Но в личном плане для меня сегодняшний гол играл свою роль. Нужно проанализировать много вещей.

Rusfootball.info

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