Кордоба резко высказался о судействе в матче с "Зенитом"

Фото: ФК "Краснодар"

- Хочется поблагодарить болельщиков. Этот стадион очень достойный, чтобы здесь играть в футбол. Не получилось добиться нужного результата. Но благодарим болельщиков.- В первом тайме мы не сыграли хорошо. Во втором тайме у нас получалось до удаления. Мы знали, что будет сложный матч. Играли против 14 человек.- Мы провели хорошую работу, выполнили то, что нужно было сделать. Мы привыкли ко всему этому. Сегодня не вышло. Нужно идти дальше. Впереди нас ждут хорошие матчи.- Даже не знал об этом. Такие манипуляции постоянно делаются в сторону "Краснодара". Мне всё равно на эти вещи. Уже два года подряд признаюсь лучшим игроком этой страны и я становился здесь чемпионом. Поэтому люди могут говорить всё что угодно.- Тут нет ничего удивительного. Любой игрок в нашей команде может забить или отдать передачу. К сожалению, не удалось добиться того, чего хотели. Но в личном плане для меня сегодняшний гол играл свою роль. Нужно проанализировать много вещей.