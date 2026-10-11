Моуринью не стал общаться с журналистами после победы над "Вильярреалом"

Жозе Моуринью пропустил пресс-конференцию после победы " Реала " над "Вильярреалом" в матче восьмого тура чемпионата Испании.

Фото: Getty Images

Как пишет Marca, причина отсутствия главного тренера мадридцев не уточняется. Встреча на "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счётом 1:0.



Во второй половине матча "Реал" остался в меньшинстве. Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку после эпизода с Натаном Салиба, которого бразилец схватил за волосы.



После восьми туров мадридская команда набрала 18 очков и занимает третье место в таблице Ла Лиги.

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Вильярреал