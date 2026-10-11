Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ахмат
14:00
БалтикаНе начат
ЦСКА
16:30
РодинаНе начат
Рубин
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Сочи
17:00
УфаНе начат

Дивеев отреагировал на победу "Зенита" над "Краснодаром"

Игорь Дивеев поздравил "Зенит" с победой над "Краснодаром" в матче десятого тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Защитник петербуржцев пропустил встречу из-за травмы, но после финального свистка обратился к партнёрам в социальных сетях.

- Команда, горжусь! Поздравляю "Зенит" и всех нас, - написал Дивеев в своём телеграм-канале.

"Зенит" обыграл "Краснодар" со счётом 3:2 и после десяти туров набрал 21 очко, выйдя на первое место в РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится