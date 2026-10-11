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Дивеев отреагировал на победу "Зенита" над "Краснодаром"
Сегодня, 04:46
Игорь Дивеев поздравил "
Зенит
" с победой над "Краснодаром" в матче десятого тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Защитник петербуржцев пропустил встречу из-за травмы, но после финального свистка обратился к партнёрам в социальных сетях.
- Команда, горжусь! Поздравляю "
Зенит
" и всех нас, - написал Дивеев в своём телеграм-канале.
"Зенит" обыграл "
Краснодар
" со счётом 3:2 и после десяти туров набрал 21 очко, выйдя на первое место в РПЛ.
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Игорь Дивеев
Зенит
Краснодар
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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