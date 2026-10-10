Соболев: хорошо, что пенальти не поставили. Нытья бы было на всю страну опять

- Хорошо, что пенальти не поставили. Нытья бы было на всю страну опять. Если бы в чужие ворота – скорее да, если бы в наши – я бы такое не поставил.
Оба бегут, Максим чуть теряет равновесие, ноги у игроков просто запинаются. В эпоху VAR можно было поставить и не поставить. Если бы это было в наши ворота – я бы сказал, что это 100% не пенальти, - сказал Соболев в эфире "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Максим Глушенков (дубль) и Александр Соболев, в составе хозяев - Жоао Батчи и Джон Кордоба. На 81-й минуте южане остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Витор Тормена.
На 65-й минуте встречи Максим Глушенков упал в штрафной площади хозяев после контакта с Дугласом Аугусто. Инал Танашев после видеопросмотра решил оставить свое прежнее решение и продолжил игру ударом от ворот.