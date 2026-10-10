"Зенит" одержал победу над "Краснодаром" в матче с 5 забитыми мячами и возглавил таблицу РПЛ

Фото: ФК "Зенит"

Счет в матче на 40-й минуте открыл Максим Глушенков после передачи Дугласа Сантоса, в компенсированное время вингер записал на свой счет дубль, голевой передачей отметился Педро. После перерыва петербуржцы довели счет до разгромного - Педро подал в штрафную "быков", Александр Соболев выиграл борьбу в воздухе и забил третий гол своей команды.Хозяева поля отыграли один мяч спустя две минуты благодаря точному удару Жоао Батчи. На 71-й минуте Джон Кордоба сделал отставание минимальным, замкнув передачу Ильи Вахании в середину штрафной. Через девять минут южане остались в меньшинстве - прямую красную карточку за фол на Соболеве получил Витор Тормена.Батчи, 55, Кордоба, 71 - Глушенков, 40, 45+4, Соболев, 53.Тормена, 80 ("Краснодар").