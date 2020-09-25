— Вспомнил советское время, поностальгировал. Для молодёжи это правильный фильм в правильное время. История реалистичная. Нужно помнить свою историю и не позволять её забывать. Артисты играли великолепно, в фильме есть всё, что надо, — цитирует Черчесова пресс-служба сборной России.
Стрельцов — фильм режиссера Ивана Учителя. Главную роль в фильме сыграл Александр Петров. Фильм вышел в прокат вчера, 24 сентября.
Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. В 2018 году он довёл команду до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.
Черчесов — о фильме "Стрельцов": вспомнил советское время, поностальгировал
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями от фильма "Стрельцов".
Фото: Reuters
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