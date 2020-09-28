"Мне казалось, что ЦСКА — фаворит дерби, потому что у "Локомотива" есть определенные проблемы игрового плана. Ожидал от дерби большего. В первые 30 минут ЦСКА доминировал, а потом будто тумблер какой-то переключили и все пошло наперекосяк. И железнодорожники, особенно защитная линия, очень достойно выглядели.
В последнее время меня разочаровывает Федор Чалов. Такое ощущение, что Федор не уехал в Англию, обиделся на весь мир и сейчас сам в себе. Играя так, нужно не об Англии думать, а как бы тебя в аренду не отдали", - приводит слова Орещука Sportbox.ru.
Победу "Локомотиву" в матче с ЦСКА принес гол нападающего Федора Смолова на 45-й минуте встречи. Форвард "армейцев" Федор Чалов в том матче вышел на замену и провел на поле 25 минут.
Напомним, что летом СМИ писали об интересе к Чалову со стороны клубом АПЛ, а частности "Кристал Пэласа", "Вест Хэма" и "Брайтона", но переход так и не состоялся.
Орещук: Чалову нужно не об Англии думать, а как бы тебя в аренду не отдали
Футбольный агент Роман Орещук высказался о матче 9-го тура РПЛ ЦСКА - "Локомотив" и о игре нападающего "армейцев" Федора Чалова.
Фото: Известия
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